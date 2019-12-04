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04 декабря 2019, 12:32

Выступление Мясниковича на заключительном заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого созыва

Михаил Мясникович. Фото из архива
Михаил Мясникович. Фото из архива

ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Выступление Председателя Совета Республики Мясниковича М.В. на заключительном заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Сегодня завершает работу шестой созыв Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. А значит, можно подвести основные итоги нашей деятельности.

За время работы созыва одобрено 283 закона, принято к сведению 15 декретов. Сенаторский корпус активно участвовал в решении важнейших задач социально-экономического развития, поставленных главой государства. В государственные органы направлено более 70 инициатив Совета Республики по ключевым приоритетам пятилетки: занятость, инвестиции, экспорт, цифровизация, молодежная политика. Большинство из них нашли отражение в нормативных правовых актах по либерализации бизнеса, совместном плане действий правительства и Национального банка на 2020 год. Хочу поблагодарить каждого из вас за активную государственную позицию, ваши предложения.

Многие задачи, стоящие перед Советом Республики, удалось решить благодаря конструктивному и слаженному взаимодействию с правительством, госорганами, местными органами власти. В своей деятельности мы опирались на мнение руководителей предприятий, ученых, экспертов. С их участием проведено более 40 мероприятий Совета Республики: круглых столов, заседаний секций научно-консультативного совета, выездных расширенных заседаний, парламентских слушаний.

Повышению качества законотворческого процесса призван содействовать Закон Республики Беларусь "О нормативных правовых актах", в подготовку которого Совет Республики внес много системных инициатив. Наши предложения по прогнозированию последствий принятия законопроектов, включая оценку их регулирующего воздействия на условия предпринимательской деятельности, пакетному принципу подготовки проектов нормативных правовых актов, проведению правового мониторинга учтены, и по своей сути являются инновационными в законопроектной деятельности.

Серьезная работа проделана по совершенствованию законодательства в инвестиционной, бюджетно-налоговой, финансовой сферах. Предложения Совета Республики использованы Советом Министров при доработке пакета прогнозных документов на 2020 год, формировании программы деятельности правительства на 2018-2020 годы, плана действий по созданию условий для развития экономики, в иных системных документах.

Значительная часть рассмотренных нормативных правовых актов направлена на обеспечение эффективности реального и финансового секторов экономики. Это законы об инвестиционных фондах, о естественных монополиях, валютном регулировании и валютном контроле, электросвязи, противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции и многие другие.

В Совет Министров внесены предложения по совершенствованию законодательства в сфере владельческого надзора, распоряжения государственным имуществом, правового регулирования корпоративной ответственности руководителей хозяйственных обществ и членов их коллегиальных органов управления.

Члены Совета Республики приняли активное участие в разработке новой редакции Налогового кодекса и согласовании позиций государственных органов и бизнес-сообщества по этому важному нормативному правовому акту. Заседание президиума научно-консультативного совета, которое мы провели в Могилеве в сентябре 2019 года с широким кругом участников, позволило определить дальнейшие направления совершенствования налогового законодательства.

Значительный блок одобренных Советом Республики законов нацелен на решение вопросов в социальной сфере. В их числе поправки в Трудовой кодекс и новая редакция Жилищного кодекса. Многие наши предложения учтены при корректировке законодательства в области здравоохранения, образования, науки, туризма.

Ключевой инициативой шестого созыва стал мониторинг законодательного обеспечения реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, других важнейших решений главы государства.

Коллеги!

Особое внимание Советом Республики как палатой территориального представительства Национального собрания Республики Беларусь уделялось вопросам региональной политики. В правительство направлены системные предложения по ускоренному развитию регионов, особенно тех, которые находятся в объективно сложных экономических условиях. Предложены меры, способствующие их саморазвитию, предоставлению административно-территориальным единицам большей экономической самостоятельности и др.

Эти инициативы были выработаны на основе анализа состояния дел на местах, в том числе в Брестской области, где я являюсь уполномоченным представителем главы государства.

Хочу также отметить работу членов Совета Республики по решению местных задач: благоустройство, ЖКХ, повышение качества предоставления медицинских услуг, совершенствование системы образования и др. Всего сенаторским корпусом шестого созыва проведено около 4 тыс. личных приемов граждан, рассмотрено почти 16 тыс. обращений.

Активно развивалось наше сотрудничество с местными Советами депутатов. Всесторонне изучалась и поддерживалась деятельность ассоциаций, которые объединяют ряд Советов депутатов. Рассчитываем, что накопленный опыт будет полезным для Совета Республики седьмого созыва.

Важнейший приоритет для Совета Республики - работа с молодежью. Наши усилия были направлены на развитие молодежного парламентаризма, поддержку ярких и талантливых ребят, которые стремятся быть полезными своей стране. Рассчитываем на то, что седьмой созыв продолжит эту деятельность. Межпарламентская ассамблея СНГ белорусский парламентский опыт работы с молодежью рекомендовала для использования странам Содружества.

Уважаемые члены Совета Республики!

Насыщенной была международная повестка шестого созыва. Впервые Минск стал площадкой для проведения масштабных международных парламентских мероприятий - Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, заседания Бюро Конференции региональных и местных органов власти "Восточного партнерства", Международного форума национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития.

Традиционно под эгидой Совета Республики и Совета Федерации проводились форумы регионов Беларуси и России, в рамках которых подписаны десятки крупных коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве. В Минске прошел I Форум регионов Беларуси и Узбекистана. При содействии Совета Республики состоялся белорусско-польский деловой форум "Добрососедство-2019". Все эти мероприятия содействовали укреплению международных связей с нашими партнерами, повышению роли межпарламентского сотрудничества.

Нынешняя сессия проходит в канун 20-летия Договора о создании Союзного государства. Совет Республики делал все от него зависящее, чтобы развитие интеграции осуществлялось с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре.

1 января 2020 года исполнится 5 лет Договору о Евразийском экономическом союзе. Председательство Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году должно придать импульс развитию этого регионального объединения. Такая задача поставлена Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для всех участников. Предстоит большая работа по формированию общего рынка без изъятий и ограничений. Надо повышать престиж ЕАЭС, усиливать его роль в социально-экономическом развитии государств-членов.

Уважаемые члены Совета Республики!

В следующем году мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздник Победы был и остается священным

для людей всех поколений. Совет Республики одобрил законопроекты, направленные на усиление борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма, в том числе на ужесточение ответственности в этой сфере.

Уважаемые коллеги!

За время работы в парламенте вы получили хороший опыт законотворческой, межпарламентской, управленческой деятельности. 30 членов Совета Республики отмечены государственными наградами.

В состав седьмого созыва вошли 11 членов Совета Республики шестого созыва. Надеемся, что благодаря их усилиям, тот задел, который нами наработан, будет полезным и найдет эффективное применение в работе наших коллег.

Рассчитываем, что вы поделитесь своим опытом и знаниями с членами Совета Республики нового созыва, продолжите занимать активную гражданскую позицию и останетесь для Совета Республики надежными помощниками в своих регионах.

Спасибо вам за работу!

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях.-0-

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