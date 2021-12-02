Заявление МИД: цель лицемерной санкционной политики - экономически удушить Беларусь, максимально ухудшить жизнь белорусов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел выступило с заявлением в связи с принятием ЕС очередного пакета санкций в отношении Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию, - говорится в документе. - Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар".

В заявлении отмечается: "В деструктивных целях продолжена открытая демонизация нашей страны - вся тяжесть ответственности возлагается на Беларусь при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса. Цель всей этой политики - экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения".

"Формально опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер, - обратили внимание в МИД Беларуси. - На этом пути Евросоюзу не важно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов. Именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов".

"Очевидно, что этот прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата. В данном случае результат для европолитиков - уничтожение Беларуси как суверенного, экономически успешного государства. Беларусь не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения", - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же, как и их негативное воздействие на обе стороны. "Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асиметричные, но адекватные меры", - отмечается в документе.

"Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона, - считают в Министерстве иностранных дел Беларуси. - И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии - Европейском союзе".

"Мы все еще призываем европейских политиков одуматься", - говорится в заявлении МИД.-0-