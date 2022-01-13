Зарубежным дипломатам разъяснили суть предлагаемых изменений в Конституцию Беларуси

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел состоялась встреча с главами иностранных дипломатических миссий и представительств международных организаций, посвященная процессу внесения изменений в Конституцию Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Всего в мероприятии приняли участие более 50 зарубежных дипломатов.

"Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече подчеркнул важность происходящих в стране конституционных процессов и их значимость для эволюционного пути развития белорусского общества", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Основными спикерами стали заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов, а также директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь Андрей Мательский.

"Гостям мероприятия в открытом ключе была представлена подробная информация о предлагаемых изменениях и дополнениях в Конституцию Республики Беларусь, о ходе всенародного обсуждения рассматриваемых поправок, причинах и целях их внесения.

В рамках активного обмена мнениями от участников встречи поступили многочисленные вопросы, на которые экспертами в ходе заинтересованной дискуссии были даны ответы и разъяснения", - отметили в министерстве.-0-