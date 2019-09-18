Зась и Алиев отметили позитивную динамику белорусско-азербайджанского сотрудничества
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18 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась сегодня в Баку встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в госсекретариате Совета безопасности.
На встрече были комплексно обсуждены вопросы белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере производственной кооперации, торгово-экономической и энергетической отраслях, а также проблемы международной и региональной безопасности.