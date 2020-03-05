Зась обсудил с Равковым и Хрениным сотрудничество Беларуси в ОДКБ

5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Актуальные вопросы международной и региональной безопасности были детально рассмотрены на встрече, состоявшейся сегодня в Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.
"Данная тема была основной на переговорах государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова и министра обороны нашей страны Виктора Хренина с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, - подчеркнули в Госсекретариате. - Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности".
Кроме того, на встрече обсуждалась тематика взаимодействия Беларуси в ОДКБ, а также ход подготовки к межсессионным заседаниям Комитета секретарей советов безопасности и Совета министров обороны.
"Стороны поделились мнениями о дальнейшем повышении эффективности деятельности Организации Договора о коллективной безопасности", - резюмировали в ведомстве.-0-