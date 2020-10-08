Зась: ОДКБ относится взвешенно к карабахскому конфликту, чтобы не навредить

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ относится взвешенно к карабахскому конфликту, чтобы не навредить. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, отвечая сегодня на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любое вмешательство третьих стран или сторон в этот процесс деструктивно, - подчеркнул Станислав Зась. - Есть участники конфликта, есть участники переговорного процесса - Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели".

"Обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ по этому конфликту, очень осторожную, - отметил генеральный секретарь. - Это делается именно с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы полностью поддерживаем ту работу, которая проводится сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и считаем, что этого должны придерживаться и другие страны, в том числе Турция".-0-