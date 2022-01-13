Зась: ОДКБ в Казахстане показала способность действовать быстро, решительно и эффективно

13 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности своей реакцией на события в Казахстане показала способность действовать быстро, решительно и эффективно. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Алматы на церемонии завершения миротворческой операции ОДКБ на территории Казахстана, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Вопреки насаждаемым некоторыми нашими недругами негативным оценкам деятельности ОДКБ наша организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедлений, которые, как известно, иногда смерти подобны", - подчеркнул Станислав Зась.

По его словам, для Казахстана была принципиально важна не только военная, но прежде всего моральная поддержка союзников по ОДКБ, которая была незамедлительно оказана. "В считаные часы после принятия Советом коллективной безопасности решения об оказании помощи первые борты с контингентами Коллективных миротворческих сил уже вылетели в Казахстан", - напомнил он.

Генсек ОДКБ указал, что вклад в выполнение миротворческой миссии в Казахстане внесли все государства - члены организации. "Каждый из наших союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ, в состав которой вошли и успешно действуют профессионально подготовленные миротворческие контингенты всех без исключения государств - членов организации", - сказал он.

"В соответствии с волеизъявлением казахстанской стороны миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации", - заверил генеральный секретарь ОДКБ.

"Главы государств - членов ОДКБ в ходе состоявшейся 10 января внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ отметили, что произошедшие события стали переломным этапом в развитии нашей организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. ОДКБ - реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - заявил Станислав Зась.

Он высказал искренние слова благодарности всем, кто с честью выполнил служебный и человеческий долг, долг миротворца. "Особо отличившиеся будут отмечены наградами Совета коллективной безопасности ОДКБ и оборонных ведомств государств - членов организации. Желаю вам успехов в вашем ратном труде и благополучного возвращения домой", - заключил генеральный секретарь ОДКБ.-0-