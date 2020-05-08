Зась: вклад ОДКБ в противодействие искажению правды о Победе имеет особое значение

8 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наращивание вклада Организации Договора о коллективной безопасности в противодействие искажению исторической правды о Второй мировой войне приобретает особое значение. Об этом говорится в приветствии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, направленном главам государств и правительств стран, входящих в ОДКБ, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По мнению генерального секретаря ОДКБ, День Победы дорог всем как символ доблести защитников Отечества, их сплоченности и силы народного духа. Этот общий для всех великий праздник символизирует единение народов перед угрозой "коричневой чумы", их беззаветный подвиг на полях сражений и самоотверженный труд в тылу. "Мы гордимся нашими отцами и дедами, избавившими мир от нацизма, и бережно храним память об их подвиге. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, и о тех, кто своим героическим трудом ковал Победу в тылу", - подчеркнул он.

Станислав Зась отметил, что этом году празднование Дня Победы происходит в обстановке, когда человечество столкнулось с коронавирусной пандемией и усиливающимися попытками подорвать основы мироустройства, заложенного 75 лет назад государствами-победителями для избавления грядущих поколений от бедствий войны. "В этих условиях особое значение приобретает наращивание вклада Организации Договора о коллективной безопасности в противодействие искажению исторической правды о Второй мировой войне и навязыванию подмены международного права некими устанавливаемыми явочным порядком правилами международного общения, - говорится в приветствии. - Храня память о подвиге наших народов, считаем своим священным долгом отстаивать историческую правду о Великой Отечественной войне, пресекать попытки переписывания истории и героизации фашизма".

Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что верные этой памяти народы и государства, объединенные в Организацию Договора о коллективной безопасности, предпринимают неустанные усилия по сохранению мира и стабильности, противодействию проискам тех, кто в своих эгоистичных интересах пытается подорвать основы стабильного мироустройства, подменить общепризнанные нормы и принципы международного права собственными правилами игры, разрушить поддерживающую мир договорно-правовую основу.

"Уверен, что совместные действия наших народов и государств - членов ОДКБ позволят блокировать опасные тенденции в международной обстановке, укрепить общую безопасность, внести весомый вклад в сохранение мира и укрепление международной безопасности", - заявил Станислав Зась.

"В памяти граждан государств - членов ОДКБ навсегда останутся те, кто не вернулся с полей сражений, защищал и отстоял свободу и независимость своей Родины, - уверен генсек ОДКБ. - Мы отдаем дань благодарности ныне здравствующим ветеранам и считаем своим священным долгом чтить память о Великой Победе".

Поздравления с 75-летием Великой Победы Станислав Зась направил также министрам иностранных дел, главам оборонных ведомств и секретарям советов безопасности государств - членов ОДКБ.-0-