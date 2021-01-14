14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства состоится 21 января в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Повестка заседания охватывает широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества: о согласовании железнодорожных перевозок в Россию концентрата минерального галит ОАО "Беларуськалий" насыпью на открытом подвижном составе (в полувагонах) с применением специальной тары - вагонного вкладыша; об ограничении доступа на поставку щебня гранитного в Россию; об условиях деятельности российского сервиса "Яндекс Такси" на территории Беларуси; интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля; о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок; о сложившейся ситуации вокруг унитарного производственного предприятия "Запад-Транснефтепродукт", - рассказали в Постоянном комитете.

Для координации работы по подготовке и проведению в текущем году заседаний высших органов Союзного государства запланировано рассмотрение вопроса о проектах повесток очередных заседаний Совета Министров и Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Заседание проведут сопредседатели ГВУ посол Беларуси в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко и вице-премьер России Алексей Оверчук. В мероприятии также примут участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, представители Постоянного комитета Союзного государства.-0-