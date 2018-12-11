Заседание Совмина Союзного государства пройдет 13 декабря в Бресте

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 декабря в Бресте с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и председателя правительства России Дмитрия Медведева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В повестке дня заседания 25 вопросов. Среди тем - торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу на 2018-2022 годы, проект союзной Военной доктрины, прогнозные балансы спроса и предложения агропродовольственной продукции и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2019 год.

Внимание уделят вопросам, касающимся формирования бюджета, развития малого и среднего предпринимательства, новых союзных программ, премии СГ в области науки и техники.

Предлагается рассмотреть, как выполняются решения Высшего Госсовета о взаимодействии в сфере машиностроения и АПК, об отмене роуминга на территории Союзного государства, а также участии СГ в финансировании создания музея-усадьбы Достоевского в Брестской области и Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.

По итогам заседания предусматривается подписание ряда документов, в том числе межправительственного соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз.

Товарооборот Беларуси и России за январь-октябрь составил $29,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7%. Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси: на ее долю в январе-октябре пришлось 49,6% стоимостного объема внешней торговли товарами, 38,3% экспорта, 59,5% импорта (в январе-октябре 2017 года доля России во внешней торговле Беларуси со всеми странами мира составляла 51,4%, в экспорте - 45,1%, импорте - 56,9%).-0-