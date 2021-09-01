"1 сентября - особая дата в календаре" - Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, курсантов, воспитателей, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"1 сентября - особая дата в календаре. Все мы в первый день осени испытываем душевный подъем, вспоминая свои школьные и студенческие годы - чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей, первых романтических переживаний, выбора профессии и жизненного пути", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что больше всех в этот день волнуются первоклассники и первокурсники. А также родители малышей, которым только предстоит отправиться в путешествие в поистине волшебную страну знаний.

"Какой будет эта дорога - зависит прежде всего от учителя. Профессионализм, любовь к детям и активная гражданская позиция каждого из вас заслуживают огромной благодарности и уважения, потому что являются крепким фундаментом дальнейшего благополучия Беларуси и единства ее народа", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем учащимся, студентам, аспирантам, курсантам, педагогам и родителям, чтобы новый учебный год стал калейдоскопом ярких событий, а каждый день был наполнен радостью и созиданием.-0-

Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний

Учащимся, студентам, аспирантам,

курсантам, воспитателям, учителям,

научно-педагогическим работникам

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний.

1 сентября - особая дата в календаре. Все мы в первый день осени испытываем душевный подъем, вспоминая свои школьные и студенческие годы - чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей, первых романтических переживаний, выбора профессии и жизненного пути.

Больше всех сегодня волнуются, конечно же, первоклассники и первокурсники. А также родители малышей, которым только предстоит отправиться в путешествие в поистине волшебную страну знаний.

Какой будет эта дорога - зависит прежде всего от учителя. Профессионализм, любовь к детям и активная гражданская позиция каждого из вас заслуживают огромной благодарности и уважения, потому что являются крепким фундаментом дальнейшего благополучия Беларуси и единства ее народа.

В этот праздничный день от всей души желаю всем учащимся, студентам, аспирантам, курсантам, педагогам и родителям, чтобы новый учебный год стал калейдоскопом ярких событий, а каждый день был наполнен радостью и созиданием.

Успехов вам!

Александр Лукашенко-0-