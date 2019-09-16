Актуализированы задачи и функции Академии управления при Президенте Беларуси

16 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №343 "О деятельности Академии управления при Президенте Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указ принят в целях комплексного регулирования деятельности Академии управления как ведущего учреждения в области подготовки руководящих кадров. Утверждается новая редакция Устава Академии управления, актуализированы ее задачи и функции. Также утверждено Положение о подготовке, переподготовке, стажировке и повышении квалификации в соответствии с государственным заказом, в котором предусмотрен ряд обновленных подходов к подготовке руководящих кадров.

Уточнены этапы формирования и виды образовательных программ государственного заказа на обучение руководящих кадров и их резерва. Совершенствуется система отбора кандидатур для обучения в Академии управления.

В отношении наиболее способных слушателей Академии управления будут вырабатываться предложения по использованию их управленческого потенциала в системе государственных органов.

В целях повышения мотивации молодежи к обучению в Академии управления увеличен размер стипендий студентов. Предусматриваются меры по привлечению к преподавательской деятельности лучших профессорско-преподавательских кадров и специалистов-практиков в сфере государственного управления.

Реализация указа позволит привести деятельность Академии управления в соответствие с современными задачами по подготовке разносторонне образованных, высококвалифицированных и идеологически грамотных руководителей.-0-