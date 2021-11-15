15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Гаев назначен директором Национального центра защиты персональных данных. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Андрей Гаев возглавит недавно созданный Национальный центр защиты персональных данных, который наделен статусом уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. В частности, центр наделен правом проверять соблюдение законодательства о персональных данных, выносить письменные требования (предписания) об устранении выявленных нарушений, требовать прекращения обработки персональных данных, если иными способами невозможно обеспечить защиту прав субъектов персональных данных.

Как сообщалось, необходимость создания Национального центра по защите персональных данных обсуждалась на совещании у Президента 22 октября. Тогда глава государства напомнил, что в мае был принят закон, направленный на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных. "Как считают правительство и Оперативно-аналитический центр, для практической реализации закона и надлежащего контроля в указанной сфере необходимо создать отдельную структуру", - отметил Президент. Он подчеркнул, что вопросы защиты персональных данных важны для всего общества и проблемы в этой сфере необходимо решать. "Людей это беспокоит", - констатировал глава государства.-0-