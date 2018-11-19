Азербайджан намерен открыть торговые дома в областных центрах Беларуси

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Азербайджан намерен расширять работу своего Торгового дома, который открылся в прошлом году в Минске. О таком решении сегодня на встрече с представителями СМИ заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы белорусского государства, товары из Азербайджана широко представлены в Торговом доме. "Отмечу, что они пользуются популярностью у белорусских покупателей. Поэтому Президент Азербайджана принял решение о расширении этой сети на областные центры", - сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Ильхам Алиев признался, что, посещая Торговый дом Азербайджана, был обрадован созданию уголка его страны в живописном районе белорусской столицы. По его словам, благодаря этому объекту белорусы смогут узнать о достижениях Азербайджана. "Наша продукция уже вышла на белорусский рынок и пользуется хорошим спросом, - отметил Президент. - Мы намерены продвигать наши товары на рынок Беларуси".

Он сказал, что страны давно развивают полномасштабную промышленную кооперацию. В пример глава государства привел организацию в Азербайджане сборочного производства тракторов "Беларус", где с 2007 года выпущено более 10 тыс. единиц техники.

"Это создает в Азербайджане новые рабочие места, уже создало новую отрасль промышленности. Это потянуло за собой увеличение нашего промышленного потенциала, а также создало возможность для белорусских производителей поделиться опытом с нами, продвигать свою продукцию. И сейчас она уже выходит на рынки третьих стран, - обратил внимание Президент. - Мы сегодня договорились об аналогичном подходе в производстве комбайнов. Так что идет полномасштабная промышленная кооперация с очень высокой степенью эффективности".-0-