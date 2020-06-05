Беларусь готова поделиться с Венгрией опытом в строительстве АЭС - Лукашенко

5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова поделиться своим опытом в строительстве атомной электростанции. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время в Венгрии совместно с российской стороной реализуется проект, аналогичный белорусскому. Речь идет о возведении двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".

"Вы строите такую же атомную станцию, как мы построили и заканчиваем строительство в Островце. Первый блок будет введен буквально днями. Это (строительство новых энергоблоков. - Прим. БЕЛТА) очень важно для Венгрии. У нас есть колоссальный опыт совместного строительства АЭС с россиянами. Скажу больше: наши строители ее построили сами под патронатом и инжиниринговым контролем России. Поэтому у нас есть опыт. Россияне очень довольны нашими строителями и приглашают нас строить такие станции за рубежом, прежде всего в Египте", - сказал Александр Лукашенко.

Президент предложил, что, если Венгрии будет нужна консультация и помощь в этом вопросе, белорусская сторона готова ее оказать. "Думаю, у вас своих хватает, притом классных строителей. Вы сами справитесь. А вот по нюансам строительства подобной станции, думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой", - отметил он.-0-