Александр Лукашенко и Владимир Путин
29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились о кооперации в авиастроении. Об этом было заявлено на официальной части встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы договорились, уже можно сказать. Спасибо опять же, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы очень многое можем делать по кооперации. Тем более, они востребованы для российского авиастроения", - заявил Президент Беларуси.
"Абсолютно, - согласился Владимир Путин. - Это будет по результатам нашей встречи еще одно из поручений правительству".-0-