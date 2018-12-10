Беларусь и Судан стремятся к современным и многоплановым экономическим отношениям - Лукашенко

10 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Судан стремятся к современным и многоплановым экономическим отношениям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы стремимся прийти к более современным и многоплановым экономическим отношениям, чем просто обмен товарами. В этих целях внедряем в практику проектный подход при организации экспорта белорусской продукции в Судан", - рассказал Александр Лукашенко.

В частности, белорусская сторона продвигает свои услуги, технику и оборудование для реализации различных проектов: создания машиностроительного предприятия и мясо-молочного комплекса, выращивания овощей и рассады в закрытом грунте по белорусским технологиям, разведки и добычи золота. В Беларуси такой подход считают взаимовыгодным и беспроигрышным для обоих партнеров, подчеркнул Президент.

"Потенциал у двух стран, находящихся на стыке важнейших регионов, широчайший. Беларусь соединяет Европу и Азию, входит в Евразийский экономический союз. Судан является мостом между арабской цивилизацией и Африкой, воротами на африканский континент, - обратил внимание глава государства. - И нам есть что предложить данному региону, поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их продвижения как в Африке, так и здесь, в Евразии".

При этом Беларусь в первую очередь делает ставку на экспорт в Судан высокотехнологичной продукции с последующим созданием совместных сборочных предприятий. "Мы исходим из того, что наращивание и диверсификация белорусского экспорта должны не только отвечать нашим интересам, но и способствовать экономическому развитию Судана, решению суданской стороной задач в области индустриализации, развития сельского хозяйства, подготовки местных высококвалифицированных кадров", - сказал Александр Лукашенко.

В прошлом году Беларусь впервые поставила на суданский рынок карьерные самосвалы, опытные образцы высокотехнологичного зерноуборочного комбайна и энергонасыщенного трактора, дорожно-строительную технику, сельскохозяйственное оборудование. Были возобновлены поставки грузовых автомобилей, ведется работа по экспорту зерносушильных комплексов для нужд сельского хозяйства Судана.

"Налажено межбанковское взаимодействие, выработаны эффективные финансовые механизмы, инструменты экспортного кредитования - все, что нужно для наших предприятий и бизнеса. Как я понимаю, сейчас барьеров нет", - констатировал Президент.

За 10 месяцев 2018 года экспорт белорусских товаров в Судан увеличился практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Необходимо продолжать работу по выводу белорусско-суданского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, на новый, более высокий и качественный уровень. Об этом мы договорились с Президентом", - заявил глава белорусского государства.

Стороны также намерены развивать взаимодействие в трехстороннем формате, включая Южный Судан. "Президент одобрил мои предложения по этому сотрудничеству", - добавил Александр Лукашенко.-0-