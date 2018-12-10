Беларусь и Судан заявили о намерении расширять сотрудничество в разных сферах

10 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Судан заявляют о намерении расширить сотрудничество в целях повышения уровня двусторонних отношений и укрепления партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран Александра Лукашенко и Омара Хасана Ахмеда аль-Башира по итогам официальных переговоров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны согласились оказывать взаимную поддержку в рамках международных организаций, в том числе в ООН и Движении неприсоединения, в соответствии с международными инициативами по реагированию на угрозы и вызовы современности. Приветствовали интенсивное взаимодействие на всех уровнях и особо отметили важную роль белорусско-суданской совместной комиссии по сотрудничеству в выработке мероприятий по расширению двустороннего сотрудничества и координации совместных усилий по их реализации.

Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир подтвердили важность развития торгово-экономических отношений, взаимодействия в промышленной сфере, производстве продукции машиностроения и сельского хозяйства.

В целях совершенствования промышленной базы Судана в этой стране будет создано многопрофильное машиностроительное сборочное предприятие по производству тракторов BELARUS, грузовых автомобилей МАЗ и техники "Гомсельмаш". В рамках реализации проекта белорусская сторона обеспечит подготовку суданских специалистов и передачу суданской стороне соответствующих технологий. Будут приняты совместные меры по локализации производства.

В свою очередь правительство Судана примет необходимые меры по поддержке проекта создания многопрофильного машиностроительного сборочного предприятия.

Правительство Судана также окажет содействие завершению процедур по созданию совместных предприятий по производству мясной и молочной продукции, кормов, выращиванию овощей и рассады по белорусским технологиям.

Лидеры стран с удовлетворением отметили прогресс в реализации белорусской стороной проекта по добыче золота. Стороны также договорились предпринимать необходимые шаги по обеспечению реализации проектов в энергетике и нефтяной сфере Судана.

Отмечена также важность расширения сотрудничества в сфере образования, включая выработку механизмов привлечения и направления граждан Судана для обучения в белорусские учреждения образования, поощрение студенческих обменов, создание совместных факультетов по приоритетным специальностям.

Президент Судана выразил признательность белорусскому лидеру и народу страны за теплый прием и гостеприимство и пригласил Александра Лукашенко посетить Судан.

В присутствии президентов также подписаны документы о развитии сотрудничества в разных сферах. В их числе межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы. Заключено межправительственное соглашение об обмене информацией в налоговой сфере, соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, межправсоглашение о выдаче. Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве в промышленной сфере и заключили несколько конкретных договоренностей по поставкам сельхозтехники.

Кроме того, подписано соглашение между странами о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, а также протокол обмена ратификационными грамотами Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Республикой Судан.-0-