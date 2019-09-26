Беларусь и Украина при взаимном желании могут выйти на равновесную торговлю - Лукашенко

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина при взаимном желании могут выйти на равновесную торговлю. Такое мнение высказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что отрицательное для Украины сальдо формируется во многом за счет поставок нефтепродуктов. "Мы добавленную стоимость небольшую имеем от этого, потому что из дорогой нефти производим нефтепродукты. Мы фактически за нефть огромные деньги платим. Поэтому особо ничего не выигрываем", - пояснил Александр Лукашенко.

"Сократить поставку нефтепродуктов? Так вы наоборот просите ее увеличить. Но это не главное - если стремление, желание будет, мы потихоньку сократим это сальдо и выйдем на равновесную торговлю, - считает белорусский лидер. - У нас к вам очень большой интерес, по очень многим направлениям".

По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона предлагала Украине проект даже по ракетостроению. "Это вам крайне выгодный был проект. И Президент (Петр Порошенко. - Прим. БЕЛТА) говорил - очень выгодно, будем в этом направлении работать. Работы нет. А это миллиарды, - обратил внимание глава государства. - Таких проектов было немало, и сальдо было бы меньше".

"У нас масса мирных проектов, как дорога по Припяти и Днепру - какой бы синергетический эффект имело бы это сотрудничество", - заметил Александр Лукашенко.-0-