Беларусь может разместить под Минском системы С-400

17 февраля, Осиповичский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может разместить под Минском российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что сейчас в Беларуси находится комплекс С-400. Его осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие. "Если будет надо, еще пару установок мы поставим. А больше нам не надо. Это оружие, которое "видит" на расстоянии, по-моему, 600 километров. Где мы его поставим? 600 километров обнаружение цели, - отметил Александр Лукашенко. - Мы ведем речь о закупке нескольких таких установок. Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее".

В то же время, по словам Президента, для оборонных нужд Беларуси достаточно и комплексов С-300.-0-