Воздушные бои, ракетные удары и десантники. Что продемонстрировали Лукашенко на учении "Союзная решимость"

17 февраля, Осиповичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко сегодня посетил полигон Осиповичский, где проходит совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022", передает корреспондент БЕЛТА.
На полигоне был разыгран тактический эпизод с участием ракетных войск и артиллерии, авиации Союзного государства, а также подразделений воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России.
В соответствии с замыслом эпизода тактический десант противника высадился в районе позиций реактивных и ракетных подразделений Союзного государства для их уничтожения. Для предотвращения нападения подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России заняли оборонительный рубеж на вероятном направлении выдвижения врага.
Летчики многоцелевых истребителей Су-35С провели воздушные бои с авиацией условного противника, завоевав господство в воздухе и обеспечив нанесение ракетно-бомбовых ударов самолетами Як-130 и Су-25, ударными вертолетами Ми-24 по десанту неприятеля.
Подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" нанесли массированный удар по колоннам техники противника. Его попытку поддержать действия десанта армейской авиацией пресекли расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", поразившие цели, имитирующие вертолеты на дистанции свыше 3 тыс. м.
При поддержке реактивной артиллерии, расчетов гаубиц Д-30, самоходных артиллерийских установок "Нона" подразделения воздушно-десантных войск завершили разгром тактического десанта условного противника.-0-
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