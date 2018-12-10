Беларусь полна решимости реализовать все договоренности с Суданом - Лукашенко

10 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь полна решимости реализовать все договоренности с Суданом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу вас заверить в том, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства вспомнил о своем визите в Хартум в январе 2017 года. "Нам тогда удалось достичь ряда договоренностей, которые, безусловно, смогут вывести нас на очень высокий уровень сотрудничества. По крайней мере, мы сможем создать фундамент наших отношений, выполнив эти договоренности", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко добавил, что визит Омара Хасана Ахмеда аль-Башира в Минск в декабре из Хартума, где тридцатиградусная жара, - это "хороший экстрим". "Мне очень приятно, что вы приехали к нам зимой. Правда, сегодня не зимний день, но для того, чтобы почувствовать себя на севере, температуры достаточно", - отметил белорусский лидер.-0-