Беларусь придает большое значение разностороннему сотрудничеству со Швецией - Лукашенко

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что Беларусь придает большое значение уважительному политическому диалогу и продуктивному разностороннему сотрудничеству со Швецией.
"Убежден, что установление настоящих партнерских связей на основе общих экономических интересов и человеческих контактов откроет дополнительные возможности для устойчивого развития наших стран, будет способствовать укреплению мира и стабильности в Европейском регионе", - говорится в поздравлении.-0-
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