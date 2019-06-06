Беларусь придает большое значение разностороннему сотрудничеству со Швецией - Лукашенко

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь придает большое значение уважительному политическому диалогу и продуктивному разностороннему сотрудничеству со Швецией.

"Убежден, что установление настоящих партнерских связей на основе общих экономических интересов и человеческих контактов откроет дополнительные возможности для устойчивого развития наших стран, будет способствовать укреплению мира и стабильности в Европейском регионе", - говорится в поздравлении.-0-