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23 августа 2019, 10:34

Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией - Лукашенко

Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе
Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень тесно сотрудничаем со всеми постсоветскими республиками, не делим их на плохих и хороших. Думаю, если даже есть какие-то недостатки и проблемы в сотрудничестве, их надо преодолевать - спокойно, терпеливо. Что мы и делаем с некоторыми государствами постсоветского периода. Вы в этом плане можете рассчитывать, что мы настойчиво, терпеливо (хотя мы этот период уже прошли) будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что всегда приводит в пример белорусско-грузинское сотрудничество, несмотря на то, что между странами складывается небольшой товарооборот. По итогам 2018 года Беларусь и Грузия наторговали на $87,1 млн, а оборот услуг достиг $26,1 млн. "Мы начинали когда-то с нуля и не могли себе представить, как можно торговать с Грузией в связи с проблемами у нее с Российской Федерацией и другими вопросами. Однако буквально за несколько лет мы научились торговать, видим перспективы", - обратил внимание глава государства.

Он также отметил особые дружеские отношения, которые сложились между белорусским и грузинским народами. "Это близкие нам люди, немало которых живет у нас. Праздники, которые вы проводите на белорусской земле, знают в каждой деревеньке", - добавил Александр Лукашенко.

Мамука Бахтадзе рассказал, что еще в начале своей карьеры, работая в частном секторе, а затем руководя Грузинской железной дорогой, он часто бывал в Беларуси, поэтому знает, что белорусов и грузин связывают теплые отношения.

"Вы упомянули цифру нашей торговли. Да, мы начинали с нуля. Но я уверен, что мы сможем удвоить ее: наша межправкомиссия работает очень эффективно. Я хотел бы подчеркнуть, что ваш первый визит в Грузию в 2015 году дал огромный стимул развитию наших отношений. И, конечно же, я хочу поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Грузинский народ этого никогда не забудет", - заявил премьер-министр.

Александр Лукашенко ответил, что такая политика - принципиальная позиция Беларуси в отношении любой страны. "С любым государством это может произойти, и это недопустимо", - подчеркнул он.

Товарооборот между Беларусью и Грузией за первое полугодие составил $37 млн, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Белорусский экспорт просел на 12,7% до $25,4 млн, однако сальдо для страны сложилось положительное в размере $13,8 млн.

Основу белорусских поставок в этом году сформировали синтетические нити, молоко и молочная продукция, лекарства, электрические трансформаторы, провода и кабели. Из Грузии импортировались минеральная вода, крепкие спиртные напитки, виноградные вина, орехи, нефтепродукты.

В Беларуси работают 17 предприятий с грузинским капиталом, в Грузии - более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Тбилиси и Батуми открыты два мебельных салона с продукцией "Пинскдрева", а также 10 магазинов белорусского продовольствия. Весной прошлого года в Тбилиси открылось сборочное производство могилевских лифтов, а в Батуми с марта этого года выпускают тракторы малой мощности Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.-0-

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