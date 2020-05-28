Беларусь рассчитывает расширить сотрудничество с Эфиопией в различных отраслях

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и народ этой страны с национальным праздником - Днем установления мира и демократии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что отношения двух стран традиционно строятся на основе тесной дружбы и доверия, их неизменно характеризует высокая степень взаимопонимания.

"Надеюсь, что мы сумеем значительно расширить двустороннее сотрудничество в торговой, научно-технической и образовательной отраслях на пользу наших народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Сахле-Ворк Зевде крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Эфиопии - мира и благополучия.-0-