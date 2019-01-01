Беларусь сделает все возможное для реализации достигнутых договоренностей с Суданом - Лукашенко

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Судана Омара Хасана Ахмеда аль-Башира и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С теплотой вспоминаю недавнюю встречу с вами во время вашего визита в Минск, который придал значительный импульс дальнейшему углублению межгосударственного диалога и реализации существующего потенциала белорусско-суданского сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь с большим вниманием относится к развитию двусторонних отношений с Суданом, особенно в торгово-экономической сфере, и сделает все возможное для осуществления достигнутых договоренностей.-0-