Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №9 "О налогообложении", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.-0-