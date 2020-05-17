Беларусь заинтересована в активизации контактов с Норвегией на уровне правительства и бизнеса

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Норвегии Харальда V и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Конституции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Норвегия последовательно расширяют прагматичные и уважительные отношения по всем направлениям.

"После преодоления временных трудностей с пандемией приглашаю к более активным контактам на уровне правительств и бизнеса в целях эффективного использования существующего потенциала в торговой и инвестиционной отраслях. Беларусь заинтересована продолжать реализацию проектов в топливно-энергетическом и логистическом секторах", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Харальду V крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Норвегии - мира, солидарности и скорейшего возвращения к нормальному образу жизни.-0-