Беларусь заинтересована в активизации контактов с Норвегией на уровне правительства и бизнеса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 17 мая 2020
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:14 Повторные матчи 1/8 финала пройдут на чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
09:52 Долгосрочный контракт на транзит газа из России по польскому участку ямальской трубы истек В мире
09:48 В Лос-Анджелесе 11 пожарных получили сильные ожоги при тушении огня В мире
09:40 В Могилеве автомобиль врезался в опору наружного освещения Происшествия
09:31 Аллея семейных деревьев появится в Толочине Регионы
09:18 Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Непале В мире
09:10 Обладатель золота определится на женском гандбольном чемпионате Беларуси Спорт
09:06 Футболистки "Минска" и "Немана" одержали третьи победы в чемпионате Беларуси Спорт
09:01 Беларусь заинтересована в активизации контактов с Норвегией на уровне правительства и бизнеса Президент
09:00 Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения Президент
00:54 Памятник медикам, противостоящим коронавирусу, установят в Риге В мире
00:13 В Китае жертвами взрыва на фабрике стали два человека, еще 8 пострадали В мире
16.05.20
16.05.20 23:47 ФОТОФАКТ: На "Линии Сталина" прошла "Ночь музеев" Культура
16.05.20 23:04 Компания SpaceX перенесла запуск очередных 60 спутников системы Starlink Технологии
16.05.20 22:35 Американские ученые выявили антитело, полностью блокирующее коронавирус В мире
16.05.20 22:26 Коронавирус в мире: плюс 87 тыс. новых заразившихся за сутки В мире
16.05.20 21:31 В Китае на объекте нефтегазовой корпорации произошел крупный пожар В мире
16.05.20 21:00 БАТЭ победил "Слуцк" и вышел в лидеры чемпионата Беларуси Спорт
16.05.20 20:33 Вакцину от коронавируса начинают испытывать в Канаде В мире
16.05.20 19:50 Во Франции совершили самый протяженный беспосадочный перелет В мире
16.05.20 19:21 ФОТОФАКТ: "Неман" одержал победу над командой "АБФФ-U19" со счетом 2:1 Спорт
16.05.20 18:58 Футболисты "Шахтера" обыграли "Славию" в чемпионате Беларуси Спорт
16.05.20 18:31 Посадка картофеля идет в Витебском районе (фото) Регионы
16.05.20 17:58 В канадском Оквилле при стрельбе погибли два человека В мире
16.05.20 17:49 Музей-заповедник "Несвиж" приглашает 18 мая прогуляться по закрытым залам и сделать уникальные фото Афиша
16.05.20 17:28 В Берлине проходят акции протеста против карантина В мире
16.05.20 17:17 Власти Таиланда продлили запрет на международные пассажирские рейсы до 30 июня В мире
16.05.20 16:58 "Энергетик-БГУ" победил брестское "Динамо" в чемпионате Беларуси Спорт
16.05.20 16:51 World Athletics готова проводить соревнования без зрителей Спорт
16.05.20 16:09 Заседание Совета постпредов СНГ пройдет онлайн 19 мая Политика
Все новости
Все новости
Президент
17 мая 2020, 09:01

Беларусь заинтересована в активизации контактов с Норвегией на уровне правительства и бизнеса

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Норвегии Харальда V и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Конституции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Норвегия последовательно расширяют прагматичные и уважительные отношения по всем направлениям.

"После преодоления временных трудностей с пандемией приглашаю к более активным контактам на уровне правительств и бизнеса в целях эффективного использования существующего потенциала в торговой и инвестиционной отраслях. Беларусь заинтересована продолжать реализацию проектов в топливно-энергетическом и логистическом секторах", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Харальду V крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Норвегии - мира, солидарности и скорейшего возвращения к нормальному образу жизни.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко поздравления
Новости рубрики Президент
Касым-Жомарт Токаев. Фото из архив Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения
Александр Лукашенко Лукашенко об экспорте продовольствия: главное - продать по хорошей цене
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко: опыт создания интеграционных структур в АПК может быть востребован во всех регионах Беларуси
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко отмечает позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области
ОАО "Молоко". Фото из архива Лукашенко ознакомится с развитием интеграционных структур Витебской области
Фото из архива Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Верховного суда
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко: опыт создания интеграционных структур в АПК может быть востребован во всех регионах Беларуси
Лукашенко об экспорте продовольствия: главное - продать по хорошей цене
В Беларуси выздоровели и выписаны 9498 пациентов с COVID-19
Саудовская нефть начинает поступать на "Нафтан"
Топ-новости
Заседание Совета постпредов СНГ пройдет онлайн 19 мая
Карпенко: все задания ЦТ будут сугубо в рамках школьной программы
Мясникович: стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года планируется утвердить 19 мая
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом
ФОТОФАКТ: Монтаж нового аттракциона Air Race 6.2 завершается в Гомельском парке
С фондами Национального художественного музея познакомит онлайн-проект Museum backstage
"Энергетик-БГУ" победил брестское "Динамо" в чемпионате Беларуси
Департамент по авиации опубликовал руководство по предупреждению распространения COVID-19
Кочанова проведет 19 мая прямую телефонную линию
Запрет на посещение лесов действует в шести районах Беларуси
Самосвал в мегамаске: МАЗ призвал белорусов думать о здоровье
МАЗ показал на выставке свои передовые автомобили
Более 12 тыс. решений о разморозке семейного капитала принято в Беларуси
Беларусь призвала страны ЦЕИ разработать совместные стратегии экономического восстановления региона
Минздрав: мы выходим на плато по коронавирусу
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Летнее оздоровление и отдых детей Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.