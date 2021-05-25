Беларусь заинтересована в реализации потенциала взаимодействия с Иорданией в различных отраслях - Лукашенко

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II c Днем независимости этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Беларусь рассматривает Иорданию в качестве оплота стабильности в регионе Ближнего Востока и поддерживает усилия вашего величества по обеспечению безопасности в королевстве и соседних странах", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также отметил заинтересованность в развитии всесторонних отношений с Иорданией, основанных на взаимной дружбе и доверии, а также выразил уверенность в успешной реализации потенциала взаимодействия в различных отраслях.-0-