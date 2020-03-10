Беларусь займет $24,5 млн у кувейтского фонда на реконструкцию больницы №3 в Гродно

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлечет в 2020-2025 годах внешний государственный заем Кувейтского фонда арабского экономического развития для реконструкции Городской клинической больницы №3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер. Соответствующий указ №89 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около Br57 млн). Он будет привлечен на 24 года.

Глава государства одобрил проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения.

Как отмечается на сайте городской клинической больницы, работы по реконструкции учреждения уже начаты. Генеральным подрядчиком строительства стал "Гроднопромстрой", проект реконструкции разработан в институте "Гродногражданпроект".

Кроме лечебного корпуса со стационаром на 312 коек и онкологического амбулаторного диспансера, рассчитанного на 300 посещений в день, предусмотрено строительство корпуса на семь операционных отделений, отделения радионуклидной диагностики, а также пансионата пребывания пациентов на 57 человек.-0-