Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения - Лукашенко

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Какая-то плохая традиция: лучшие наши друзья-послы уезжают, и мы вынуждены надеяться, что те, кто приедет после вас, будут хорошими нашими друзьями, и мы так же, как и при вашей каденции, сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном. Но в том, что у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, я нисколько не сомневаюсь, поскольку на всех уровнях нам удалось выстроить эти взаимоотношения на основе взаимопонимания", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что между народами двух стран сложились добрые, тесные и дружеские отношения.

"Как мы часто говорим, братские отношения. Это пример хороших отношений со времен Советского Союза: мы как были когда-то в одном государстве и имели хорошие, блестящие отношения, нам удалось их не просто сохранить, но и приумножить. И, конечно же, вы сделали для этого немало. Вы настоящий друг нашего народа. Я очень надеюсь, что, где бы вы ни работали после этого периода вашей жизни, Беларусь останется в вашем сердце", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил азербайджанского дипломата за понимание происходящих в Беларуси непростых процессов. Президент отметил, что белорусская сторона в свою очередь переживала из-за конфликта, обострившегося в прошлом году между Азербайджаном и Арменией.

"В основном благодаря позиции Азербайджана и вашего Президента вам удалось стабилизовать обстановку и прийти к мирному урегулированию тех проблем, которые существовали. Конечно, путь к миру только начался, - подчеркнул белорусский лидер. - И армянский, и азербайджанский народ заслужили спокойной, мирной жизни".

Говоря о развитии торгово-экономических отношений с Азербайджаном, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь всегда готова оказать техническую и технологическую помощь. Он поблагодарил азербайджанскую сторону за поставки углеводородного сырья в Беларусь. "Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире. Вы на нас можете рассчитывать, мы готовы реализовать те договоренности, которые были достигнуты во время моего недавнего визита в Азербайджан", - заявил Президент.

После встречи с главой белорусского государства Латиф Гандилов заявил, что отношения Азербайджана и Беларуси имеют прочную основу, страны всегда смотрят только вперед и ставят перед собой важные цели. "Мы за эти годы смогли достичь всех поставленных задач, - подчеркнул дипломат. - У нас нет нерешенных вопросов, нерешенных проблем".

"Беларусь для нас - братское государство. Авторитет этого государства очень высок. Мы всегда были и будем рядом с вами", - подытожил посол.-0-