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21 июля 2021, 07:00

Беларуси и Бельгии важно сохранить и последовательно развивать отношения - Лукашенко

Фото twitter.com/rentvchannel
Фото twitter.com/rentvchannel

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля бельгийцев Филиппа и граждан Королевства Бельгия с национальным праздником этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Пользуюсь возможностью, чтобы подтвердить, что Беларусь остается открытой для конструктивного диалога. Плодотворное многолетнее белорусско-бельгийское взаимодействие в торговой и гуманитарной сферах способствовали созданию тесных дружеских связей и добрых межчеловеческих отношений между нашими народами", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что наперекор всем сложностям этого времени важно сохранить и последовательно развивать достигнутое.-0-

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