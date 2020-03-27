"Белгипс" арендует картонную фабрику в Пуховичах для переработки тетрапака

27 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. ООО "Белгипс-ЭКО" арендует картонную фабрику в Пуховичах для переработки тетрапака. Об этом сегодня рассказали Президенту Беларуси Александру Лукашенко на предприятии "Белгипс", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем с 1 апреля взять ее в аренду и на этих мощностях устанавливаем оборудование под переработку тетрапака", - сказал председатель совета директоров корпорации "Волма", которая является одним из владельцев "Белгипса".

По расчетам специалистов, в год в составе твердых коммунальных отходов образуется 9-13 тыс. т упаковки из тетрапака. Половину из этого объема планируют перерабатывать в Пуховичах. Кроме того, здесь могут использовать и другие промышленные отходы: стаканчики, тарелки, этикетку, отходы обоев. Из этого будут производить восстановленную целлюлозу и поставлять ее на белорусские предприятия. В проект уже инвестировано около 900 тыс. евро. Всего на него планируется направить около 2 млн евро. Запуск производства намечен на второе полугодие.

"Переработка отходов - это наша перспектива", - отметил инициативу Президент.

"Белгипс" также занимается социальными проектами. Например, по Минску можно заметить зеленые контейнеры, в которых граждане оставляют старые книги, журналы и другую печатную продукцию. Они принадлежат предприятию. Как рассказали на заводе, таким образом за год собирают несколько десятков тысяч книг. Порой среди них попадаются уникальные издания. Основную часть спасают и отдают школам и библиотекам, остальное направляют на переработку.

"Молодцы", - похвалил предприятие глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко удивился, как граждане могут выкидывать книги, особенно белорусскую литературу, произведения мировых классиков и уникальные энциклопедии. "Советский энциклопедический словарь, - взял Президент одну из найденных книг. - У меня с тех времен есть. В очереди стоял, чтобы купить. Это уникальная вещь".-0-