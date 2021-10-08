БелМАПО сохранила и приумножила лучшие традиции отечественного здравоохранения

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусской медицинской академии последипломного образования с 90-летием со дня основания этого учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Являясь достойной преемницей Белорусского государственного института усовершенствования врачей, академия сохранила и приумножила лучшие традиции отечественного здравоохранения, подготовив тысячи прекрасных докторов, педагогов и ученых", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил убежденность, что коллектив и далее будет выполнять свою миссию - обучать для нашей страны и зарубежья уникальных специалистов, безгранично преданных профессии, спасающих жизни и здоровье людей.

Президент поблагодарил всех за нелегкий труд и пожелал новых успехов, счастья и благополучия.-0-