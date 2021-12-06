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Новости темы " Кадровые решения Президента"
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дипломаты назначены послами по совместительству в четырех странах. Соответствующие кадровые решения принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Андрей Молчан, посол Беларуси в Венесуэле, теперь также будет по совместительству представлять интересы страны в Боливии.
Посол Беларуси в Республике Куба Валерий Барановский назначен послом в Доминиканской Республике по совместительству.
В сферу ответственности посла Беларуси в Бразилии Сергея Лукашевича добавились сразу два государства. Он назначен послом в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай по совместительству.-0-