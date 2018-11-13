Белорусскую госакадемию авиации возглавит Артем Шегидевич

13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Артема Шегидевича ректором учреждения образования "Белорусская государственная академия авиации", передает корреспондент БЕЛТА.
Кроме того, на должность ректора учреждения образования "Мозырский государственный педагогический университет" согласован Валерий Навныко.-0-
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