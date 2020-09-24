Благодарность Президента объявлена работникам предприятий и местных органов власти за развитие АПК

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса объявлена восьми работникам предприятий и местных органов власти. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Награды удостоены председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, главный агроном ОАО "Грицкевичи" Иван Валетов, трактористы-машинисты агрокомбината "Холмеч" Иван Вырвич и ОАО "Смолевичи-Сузон" Олег Гуринович, а также руководители следующих предприятий: СУП "Полесье-Агроинвест" Михаил Капинский, ОАО "Могилевский мясокомбинат" Сергей Любенков, ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" Наталья Подлесных и ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов.-0-