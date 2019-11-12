Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией

12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 ноября в Вене провел официальные переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча прошла в узком и расширенном форматах. О ее итогах глава белорусского государства вместе со своим австрийским коллегой рассказал представителям СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси поблагодарил Александра Ван дер Беллена за теплый прием и откровенный, содержательный разговор. "Австрия - важнейший и надежный партнер Беларуси в нашей общей Европе. Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и в полной мере удовлетворены позитивной динамикой белорусско-австрийских отношений", - заявил Александр Лукашенко.

О близости подходов

По словам белорусского лидера, состоявшиеся переговоры вновь продемонстрировали, что подходы стран по основным проблемам достаточно близки. "Нам интересен австрийский опыт во многих сферах, который вполне может быть применим в Беларуси", - сказал Президент.

Белорусская сторона высоко ценит усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире. Минск ставит такие же цели в своей внешнеполитической деятельности. "Констатируем, что сообща способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности. Беларусь будет признательна австрийскому руководству за поддержку наших инициатив в этом направлении", - заявил Александр Лукашенко.

О поддержке на международных площадках

Глава белорусского государства сообщил, что стороны договорились продолжать совместную работу в рамках международных организаций. Беларусь поддержит кандидатуру Австрии на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Предметно обсуждена тематика охраны окружающей среды, противодействия негативным изменениям климата. Беларусь поддерживает инициативу по повышению климатических амбиций, которая выдвинута Президентом Австрии, о необходимости конкретных действий для предотвращения глобального климатического кризиса. "К слову, Минск последовательно в одностороннем порядке поднимает для себя планку по сокращению выбросов парниковых газов", - заметил белорусский лидер.

Об отношениях по линии ЕС и "Восточного партнерства"

Александр Лукашенко отметил поддержку Австрией усилий белорусской стороны по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером. "А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского председательства в 2018 году, ЕС становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером. Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском госсекторе достиг 700 млн евро", - сказал Президент.

Беларусь активно работает с ЕС в рамках многочисленных программ в сферах экологии, энергоэффективности, обустройства границ, регулирования миграции, поддержки госуправления. "В этом году Беларусь с Евросоюзом утвердили проекты соглашений по многим вопросам, в том числе упрощению выдачи виз и о реадмиссии. Надеемся подписать их в ближайшее время", - заявил глава государства.

По его словам, Беларусь с Австрией объединяет стремление к развитию "Восточного партнерства" как целостного, гибкого и эффективного инструмента сотрудничества в регионе, способствующего устойчивому развитию и безопасности соседей Европейского союза. При этом оно не направлено против интересов третьих стран. Беларусь активно участвует в этом проекте и недавно озвучила свои предложения по развитию данной инициативы после 2020 года.

О бизнес-контактах и новых проектах на миллиард

Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси и Австрии давние традиции успешного экономического взаимодействия. Еще во времена Советского Союза австрийский бизнес присутствовал в Беларуси. "Яркий пример - участие Австрии в создании Белорусского металлургического завода в Жлобине, который и сегодня остается одним из флагманов нашей промышленности", - добавил Президент.

Глава государства констатировал, что и в современной Беларуси австрийский бизнес занимает достаточно прочные позиции. Около пятисот компаний из Австрии сотрудничают с белорусскими предприятиями, около ста из них в той или иной форме представлены непосредственно в Беларуси. "Это говорит о высоком уровне доверия австрийского бизнеса к нашей стране. Австрия давно и прочно вошла в число лидеров по объему инвестирования в экономику Беларуси. Капиталовложения в нашу страну ежегодно исчисляются сотнями миллионов долларов. Например, в прошлом году эта цифра составила около $300 млн", - сказал Президент.

Он заявил, что с участием австрийских компаний прорабатываются новые проекты на общую сумму свыше $1 млрд.

О сохранении исторической памяти

Александр Лукашенко обратил внимание, что страны и народы связывает не только экономика. "Безусловно, мы говорили и о Малом Тростенце. Этот лесной массив под Минском вошел в историю как место массового уничтожения людей нацистскими преступниками. Среди жертв Тростенца - более 10 тыс. австрийских граждан, - сказал он. - Мы понимаем, какое огромное значение имеет сохранение памяти о жертвах холокоста для австрийского общества. Поэтому оказали поддержку инициативе Австрии об установке в мемориальном комплексе "Тростенец" монумента "Массив имен" в память об австрийских гражданах, уничтоженных там гитлеровцами в годы Второй мировой войны".

"Только что Президент (Александр Ван дер Беллен. - Прим. БЕЛТА) сказал, что этот концлагерь менее известен в Австрии, нежели другие крупные концентрационные лагеря Второй мировой войны. Хочу вам сказать, что нам он очень был известен. И мы в честь памяти тех погибших граждан, и не только из Австрии (там немало было убито граждан других стран, в том числе белорусов), и не ради нашей дружбы с австрийцами, а задолго до визита руководителей вашего государства, создали там мемориал", - сказал Александр Лукашенко.

Он также высказал слова благодарности Президенту Австрии об инициативе установления в Малом Тростенце отдельного памятника погибшим гражданам Австрии. "За то, что он показал пример ответственности и порядочности в отношении тех, кто погиб тогда. Показал пример тем, кто должен был давно так же поступить, как австрийское руководство", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил о важности продолжать такое сотрудничество, расширять контакты научных и музейных учреждений, историков, занимающихся темой Тростенца. Он также рассказал о передаче белорусской стороной Дому истории Австрии предметов, которые принадлежали австрийским гражданам, убитым нацистами в лагере смерти "Тростенец". Эти артефакты были недавно обнаружены во время археологических раскопок.

При обсуждении гуманитарной темы Александр Лукашенко от себя лично и народа Беларуси поблагодарил в лице Федерального президента всех австрийцев, которые вовлечены в оздоровление детей из регионов Беларуси, пострадавших от чернобыльской катастрофы. "Эта благородная деятельность продолжается уже более 25 лет и стала важной составляющей наших дружественных отношений", - сказал Президент.

В заключение он подчеркнул, что Беларусь искренне заинтересована в углублении сотрудничества с Австрией во всех областях взаимного интереса.

"Поверьте, я знаю разные тенденции в ЕС в плане Беларуси. Хочу сказать, господин Президент, может быть, не сегодня, не завтра, но послезавтра точно вы будете гордиться тем, что когда-то приехали в Беларусь, посмотрели на эту страну, убедились, что это не чужая для Европы страна (вы об этом мне говорили, когда были со своей супругой) и сказали, что здесь живут достойные люди. Вы никогда не пожалеете об этом. Беларусь - это центр Европы, это европейская страна, и ее политика направлена на исключительно мирные, дружественные, взаимовыгодные отношения не только с соседями, но и с нашими давними, проверенными друзьями, каковой является ваша прекрасная и богатая страна", - резюмировал белорусский лидер.-0-

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