Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 12 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:57 Ван дер Беллен: Австрия ценит интерес Беларуси к углублению отношений, и он взаимен Политика
16:54 Жительница Речицкого района обманом получила более Br1,5 тыс. Происшествия
16:52 Посол Беларуси вручил верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии Политика
16:47 Беларусь и Италия проведут конкурс совместных научно-технических проектов Общество
16:32 При участии А1 подписана декларация о развитии 5G между Австрией и Беларусью Технологии
16:22 Защитник Роман Дюков вернулся в минское "Динамо" после одного проведенного матча за "Юность" Спорт
16:22 Конференция Евразийской ассоциации оценки качества образования пройдет в Минске 14-15 ноября Общество
16:21 Белорусские и зарубежные компании инвестируют в модернизацию лабораторий БрГТУ Регионы
16:16 Отсутствие золотых наград у белорусских самбистов на ЧМ связано с травмами - главный тренер сборной Спорт
16:11 В Брестской области число больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается Регионы
16:08 ФОТОФАКТ: Как пустыня Гоби превращается в "Красное море" Калейдоскоп
16:05 Правоохранители пресекли канал вывоза белорусок за границу для занятия проституцией Происшествия
15:52 Минск и Шанхай установили побратимские связи Регионы
15:33 Транспорт и жилье, ремонт домов и улиц - Лавринович провел прием граждан в Новогрудке Регионы
15:29 Римашевский рассказал о реставрации площади Победы Регионы
15:26 Лукашенко ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни Президент
15:21 Петришенко считает эффективным формат совместной коллегии минздравов Беларуси и России Общество
15:17 Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое Общество
15:15 Лукашенко о Беларуси: мы абсолютно открытая страна Президент
15:12 Жилье для работников, теплая спецодежда - Сивак ответил на вопросы водителей троллейбусов Регионы
15:03 Правительство Молдовы во главе с Майей Санду отправлено в отставку В мире
14:59 Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией Президент
14:53 Перечень запрещенных наркотиков и психотропов расширен в Беларуси Общество
14:40 Три станции новой линии минского метро готовы на 85-95% Регионы
14:29 Могилев присоединился к акции "Во славу общей Победы!" Регионы
14:26 На месте пожара на территории парка боевых машин в Гродно работает комиссия Минобороны Происшествия
14:22 "Медпласт" реализует инвестпроект по производству вакуумных систем взятия крови Регионы
14:17 Количество больных сахарным диабетом в Витебской области с начала года выросло на 4 тыс. человек Регионы
14:14 Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована Регионы
14:04 ФОТОРЕПОРТАЖ: Конкурс "Лесоруб-2019" прошел в Полоцке Регионы
Все новости
Все новости
Президент
12 ноября 2019, 14:59

Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией

Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен

12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 ноября в Вене провел официальные переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча прошла в узком и расширенном форматах. О ее итогах глава белорусского государства вместе со своим австрийским коллегой рассказал представителям СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси поблагодарил Александра Ван дер Беллена за теплый прием и откровенный, содержательный разговор. "Австрия - важнейший и надежный партнер Беларуси в нашей общей Европе. Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и в полной мере удовлетворены позитивной динамикой белорусско-австрийских отношений", - заявил Александр Лукашенко.

О близости подходов

По словам белорусского лидера, состоявшиеся переговоры вновь продемонстрировали, что подходы стран по основным проблемам достаточно близки. "Нам интересен австрийский опыт во многих сферах, который вполне может быть применим в Беларуси", - сказал Президент.

Белорусская сторона высоко ценит усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире. Минск ставит такие же цели в своей внешнеполитической деятельности. "Констатируем, что сообща способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности. Беларусь будет признательна австрийскому руководству за поддержку наших инициатив в этом направлении", - заявил Александр Лукашенко.

О поддержке на международных площадках

Глава белорусского государства сообщил, что стороны договорились продолжать совместную работу в рамках международных организаций. Беларусь поддержит кандидатуру Австрии на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Предметно обсуждена тематика охраны окружающей среды, противодействия негативным изменениям климата. Беларусь поддерживает инициативу по повышению климатических амбиций, которая выдвинута Президентом Австрии, о необходимости конкретных действий для предотвращения глобального климатического кризиса. "К слову, Минск последовательно в одностороннем порядке поднимает для себя планку по сокращению выбросов парниковых газов", - заметил белорусский лидер.

Об отношениях по линии ЕС и "Восточного партнерства"

Александр Лукашенко отметил поддержку Австрией усилий белорусской стороны по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером. "А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского председательства в 2018 году, ЕС становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером. Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском госсекторе достиг 700 млн евро", - сказал Президент.

Беларусь активно работает с ЕС в рамках многочисленных программ в сферах экологии, энергоэффективности, обустройства границ, регулирования миграции, поддержки госуправления. "В этом году Беларусь с Евросоюзом утвердили проекты соглашений по многим вопросам, в том числе упрощению выдачи виз и о реадмиссии. Надеемся подписать их в ближайшее время", - заявил глава государства.

По его словам, Беларусь с Австрией объединяет стремление к развитию "Восточного партнерства" как целостного, гибкого и эффективного инструмента сотрудничества в регионе, способствующего устойчивому развитию и безопасности соседей Европейского союза. При этом оно не направлено против интересов третьих стран. Беларусь активно участвует в этом проекте и недавно озвучила свои предложения по развитию данной инициативы после 2020 года.

О бизнес-контактах и новых проектах на миллиард

Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси и Австрии давние традиции успешного экономического взаимодействия. Еще во времена Советского Союза австрийский бизнес присутствовал в Беларуси. "Яркий пример - участие Австрии в создании Белорусского металлургического завода в Жлобине, который и сегодня остается одним из флагманов нашей промышленности", - добавил Президент.

Глава государства констатировал, что и в современной Беларуси австрийский бизнес занимает достаточно прочные позиции. Около пятисот компаний из Австрии сотрудничают с белорусскими предприятиями, около ста из них в той или иной форме представлены непосредственно в Беларуси. "Это говорит о высоком уровне доверия австрийского бизнеса к нашей стране. Австрия давно и прочно вошла в число лидеров по объему инвестирования в экономику Беларуси. Капиталовложения в нашу страну ежегодно исчисляются сотнями миллионов долларов. Например, в прошлом году эта цифра составила около $300 млн", - сказал Президент.

Он заявил, что с участием австрийских компаний прорабатываются новые проекты на общую сумму свыше $1 млрд.

О сохранении исторической памяти

Александр Лукашенко обратил внимание, что страны и народы связывает не только экономика. "Безусловно, мы говорили и о Малом Тростенце. Этот лесной массив под Минском вошел в историю как место массового уничтожения людей нацистскими преступниками. Среди жертв Тростенца - более 10 тыс. австрийских граждан, - сказал он. - Мы понимаем, какое огромное значение имеет сохранение памяти о жертвах холокоста для австрийского общества. Поэтому оказали поддержку инициативе Австрии об установке в мемориальном комплексе "Тростенец" монумента "Массив имен" в память об австрийских гражданах, уничтоженных там гитлеровцами в годы Второй мировой войны".

"Только что Президент (Александр Ван дер Беллен. - Прим. БЕЛТА) сказал, что этот концлагерь менее известен в Австрии, нежели другие крупные концентрационные лагеря Второй мировой войны. Хочу вам сказать, что нам он очень был известен. И мы в честь памяти тех погибших граждан, и не только из Австрии (там немало было убито граждан других стран, в том числе белорусов), и не ради нашей дружбы с австрийцами, а задолго до визита руководителей вашего государства, создали там мемориал", - сказал Александр Лукашенко.

Он также высказал слова благодарности Президенту Австрии об инициативе установления в Малом Тростенце отдельного памятника погибшим гражданам Австрии. "За то, что он показал пример ответственности и порядочности в отношении тех, кто погиб тогда. Показал пример тем, кто должен был давно так же поступить, как австрийское руководство", - отметил белорусский лидер.

 

Александр Лукашенко заявил о важности продолжать такое сотрудничество, расширять контакты научных и музейных учреждений, историков, занимающихся темой Тростенца. Он также рассказал о передаче белорусской стороной Дому истории Австрии предметов, которые принадлежали австрийским гражданам, убитым нацистами в лагере смерти "Тростенец". Эти артефакты были недавно обнаружены во время археологических раскопок.

При обсуждении гуманитарной темы Александр Лукашенко от себя лично и народа Беларуси поблагодарил в лице Федерального президента всех австрийцев, которые вовлечены в оздоровление детей из регионов Беларуси, пострадавших от чернобыльской катастрофы. "Эта благородная деятельность продолжается уже более 25 лет и стала важной составляющей наших дружественных отношений", - сказал Президент.

В заключение он подчеркнул, что Беларусь искренне заинтересована в углублении сотрудничества с Австрией во всех областях взаимного интереса.

"Поверьте, я знаю разные тенденции в ЕС в плане Беларуси. Хочу сказать, господин Президент, может быть, не сегодня, не завтра, но послезавтра точно вы будете гордиться тем, что когда-то приехали в Беларусь, посмотрели на эту страну, убедились, что это не чужая для Европы страна (вы об этом мне говорили, когда были со своей супругой) и сказали, что здесь живут достойные люди. Вы никогда не пожалеете об этом. Беларусь - это центр Европы, это европейская страна, и ее политика направлена на исключительно мирные, дружественные, взаимовыгодные отношения не только с соседями, но и с нашими давними, проверенными друзьями, каковой является ваша прекрасная и богатая страна", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5GАвстрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Это предусмотрено совместной декларацией об укреплении сотрудничества в области связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G, которая подписана в Вене в ходе официального визита в Австрию Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Лукашенко о Беларуси: мы абсолютно открытая странаЛукашенко о Беларуси: мы абсолютно открытая страна
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Вене, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Лукашенко ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казниЛукашенко ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни
Александр Лукашенко констатировал, что ЕС от Беларуси уже требует отмены смертной казни. "И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне", - отметил белорусский лидер.

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Австрия встречи Лукашенко
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен Лукашенко о Беларуси: мы абсолютно открытая страна
Фото из архива Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Встреча Лукашенко и Ван дер Беллена проходит в Вене
Александр Лукашенко Лукашенко начал визит в Австрию с возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям
Фото Pixabay Лукашенко: Беларусь и Ангола имеют существенный потенциал для расширения связей и контактов
Главное
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией
В Беларуси подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента
Беларусь и ЕС наладили регулярный и широкий диалог - Шубель
В Беларуси проходит досрочное голосование на парламентских выборах
Топ-новости
Лукашенко ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни
Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое
МВД: избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойном режиме
ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман
Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков
Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована
Перечень запрещенных наркотиков и психотропов расширен в Беларуси
Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии
Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок продовольствия - Хотько
В ЕАЭС обсуждается возможность регулирования цен на сахар - Шустов
Беларусбанк предупреждает о возможных сбоях в программном обеспечении
"Белоруснефть" досрочно выполнила годовой план по бурению боковых стволов
Беларусь заинтересована в изучении шведского опыта по достижению ЦУР - Щеткина
Беларусь за счет энергосбережения в январе-сентябре сэкономила 635 тыс. т условного топлива
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.