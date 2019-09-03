Честно и откровенно - Лукашенко обозначил проблемы глобальной безопасности и борьбы с терроризмом

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября в Минске принял участие в международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых возникающих технологий", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что данная тема чрезвычайно важна для обеспечения безопасности каждого государства, на каком бы континенте оно ни находилось.

О возможности победы над терроризмом

Президент отметил слова председателя Межпарламентского союза Габриэлы Куэвас Баррон, которая во время открытия конференции сказала о возможности положить конец терроризму. "Да, мы можем положить конец этому самому терроризму. Не сегодня, не завтра, не сразу, но только при одном условии - если мы этого захотим. И еще в конце она сказала очень правильную вещь, что, вернувшись домой, все вы и мы должны приложить максимум усилий, чтобы положить конец терроризму и строить новую планету. Вы, может быть, и захотите строить эту новую планету, но при одном условии - если вы убедите нас прежде всего и наших коллег (власть предержащих) строить эту новую планету без терроризма, честно, открыто и справедливо", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности Глава государства подчеркнул, что данная тема чрезвычайно важна для обеспечения безопасности каждого государства, на каком бы континенте оно ни находилось.

"Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности. Он не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины, дети. Его методы - жестоки и бесчеловечны. Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технического прогресса", - отметил Президент.

О международном диалоге

Александр Лукашенко назвал терроризм беспрецедентным вызовом современному обществу. "Вызов, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам, каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они ни обладали", - сказал он.

По словам главы государства, пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог. "Необходимость в совместной координации усилий, думаю, очевидна для всех, прежде всего для профессионалов, присутствующих в этом зале. Безусловно, главенствующая роль в этой миссии принадлежит ООН. Беларусь является участницей всех основных универсальных договоров, разработанных под эгидой ООН. В 2006 году мы выступили за принятие Глобальной контртеррористической стратегии - первого документа, который определил общемировой подход к борьбе с терроризмом", - сказал Президент.

О создании антитеррористического фронта

Президент отметил, что Беларусь продолжает поддерживать все инициативы в рамках ООН по теме антитеррора, укрепляются партнерские связи в этой сфере, страна участвует в обмене специализированной информацией и передовым опытом, в формировании сети координаторов по борьбе с терроризмом.

Лукашенко призывает к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций "Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективно противостоять этой угрозе", - заявил белорусский лидер.

"Масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации. Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективно противостоять этой угрозе", - заявил белорусский лидер.

Он также считает, что идея объединить два региона - ОБСЕ и АСЕАН - под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна.

О роли Беларуси в борьбе с терроризмом

"Находясь в центре Европы, наша страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках. Этому способствует развитая пограничная инфраструктура, многоуровневая система обеспечения безопасности, успешный опыт сотрудничества с компетентными органами других государств и профильными международными организациями", - сказал глава государства.

Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков "Находясь в центре Европы, наша страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси, к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. "Скажу больше: у властей Беларуси и у меня лично также нет заинтересованности порождать террористические группировки, финансировать их и вооружать. Думаю, намек вы поняли", - отметил Александр Лукашенко.

В целях укрепления национальной системы мониторинга общественной безопасности резиденты белорусского Парка высоких технологий уже создали и продвигают на рынке передовые программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

О вызовах глобальной сети и "Даркнета"

Президент подчеркнул, что глобальная сеть в настоящее время является большой зоной риска. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер.

"Уход преступников в "темную сеть", или, как ее называют, "Даркнет", затрудняет контроль со стороны и государств, и частного сектора. Террористы активно используют социальные сети для пропаганды и вербовки новых сторонников, цифровые технологии - для финансовой подпитки. Это еще один вызов для глобального контртеррористического фронта", - считает Александр Лукашенко.

Лукашенко обеспокоен уходом террористической активности в "Даркнет" Президент подчеркнул, что глобальная сеть в настоящее время является большой зоной риска. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер.

"Создали эту хорошую "игрушку" большую и сейчас не знаем, что с ней делать. А точнее, знаем, даже очень хорошо знаем. Но не хотим делать то, что мы понимаем, и то, что нужно делать. Создавая какую-нибудь "игрушку", мы должны понимать, что если она с одной стороны несет благо для человечества (а интернет это действительно с одной стороны благо), нам же надо было подумать о том, а что может принести плохого", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что, создавая глобальную сеть, некоторые рассчитывали на большие выгоды от нее, в том числе в целях шпионажа.

О свободе интернета

Глава государства отметил, что в настоящее время отдельные страны мира озадачены этой проблемой. "Но что подразумевается под этим термином? Где граница между свободой общения или самовыражения и бесконтрольным или безнаказанным поведением в мировом цифровом пространстве?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что каждое государство отвечает самостоятельно на вопросы, как себя вести в цифровом пространстве, как регулировать интернет. "У Беларуси как суверенной страны есть собственное мнение на тему моральных, этических и правовых границ свободы интернета. Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси. Хотя надо было бы. Но пока еще не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям. Поэтому мы пока не трогаем интернет. Дело, время терпят", - сказал Президент.

Лукашенко высказался по проблематике обеспечения "свободы интернета" Глава государства отметил, что в настоящее время отдельные страны мира озадачены этой проблемой.

"Но посмотрите на другие страны, как они разбираются с интернетом. Это тоже еще одна проблема прав человека", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Что касается интернета, то в Беларуси все соответствующие подходы изложены в принятой недавно национальной Концепции информационной безопасности. "Но и в этой теме без выработки общих правил, признаваемых всеми участниками международного сообщества, мы никогда не сможем достигнуть желаемых результатов по защите наших граждан", - уверен глава государства.

Об инициативе "пояса цифрового добрососедства"

"Беларусь уже более 20 лет укрепляет дружественные отношения со странами-соседями в рамках инициативы о "поясе добрососедства", которая оправдала себя в полной мере. Возможно, пришло время взять эту модель за образец для формирования новой инициативы - "пояса цифрового добрососедства", - предложил Президент.

Лукашенко выступил с инициативой формирования "пояса цифрового добрососедства" "Беларусь уже более 20 лет укрепляет дружественные отношения со странами-соседями в рамках инициативы о "поясе добрососедства", которая оправдала себя в полной мере", - предложил глава государства.

По его словам, сделать это можно путем заключения межгосударственных и иных соглашений об обеспечении информационной безопасности. "С нашей точки зрения, ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в систему эффективного обеспечения международной информационной безопасности должно быть включено как можно больше государств. "И я был бы рад, если сегодня из Минска мы запустили бы "волну цифровой безопасности", призванную укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим и иным угрозам в киберпространстве", - отметил Президент.

О террористических организациях

"Скажите, кто способствовал созданию первых террористических организаций в широком масштабе после Второй мировой войны… Помните войну в Афганистане? Мы являлись одной из сторон этой войны, - отметил Александр Лукашенко.- А вы помните ту террористическую организацию, которая была создана в Афганистане? Вспомните, кто помоложе, - прочтите. И кто способствовал этому? Что, простые люди - националисты, в том числе которые там воевали? Нет. Они не имели денег на это, у них не было оружия".

Лукашенко отмечает искусственное создание крупных террористических организаций "Скажите, кто способствовал созданию первых террористических организаций в широком масштабе после Второй мировой войны… Помните войну в Афганистане? Мы являлись одной из сторон этой войны", - отметил Александр Лукашенко.

"Но кто-то их создал, вооружил и в нужный момент использовал. Мы сегодня боремся против этих группировок, но ведь мы, власть предержащие, показали пример, как надо создавать эти террористические организации. А потом успешно показали и сейчас показываем, когда их надо использовать", - отметил глава государства.

Наряду с этим Александр Лукашенко подчеркнул: сегодня уже нельзя сказать, что все террористические организации и группы создаются теми или иными государствами или их структурами. "Просто показали пример, как это делать. И сейчас этот процесс, который когда-то носил управляемый характер, хаотичен, неподконтролен никому. Так давайте хотя бы бесконтрольные группировки, которые хаотично возникают и научились уже очень быстро где-то зарабатывать, если не ликвидируем, то возьмем под контроль", - добавил он.

О продолжающемся конфликте в Украине

"Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это больная проблема для меня и в личном плане, и как для главы государства - соседа Украины. А ведь когда начался этот конфликт, один из высокопоставленных чиновников позвонил мне и поинтересовался, что будем делать, какая точка зрения Беларуси. Я не хотел вмешиваться в это, зная, что там происходит и что является причиной этого конфликта", - заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем ранее белорусская сторона подготовила и предложила план конкретных мероприятий, которые должны были быть проведены в связи с начавшимся конфликтом. "И добавил: если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете - цивилизованная Европа отвергла этот план. Даже в деталях", - констатировал белорусский лидер.

"И начали бороться за Донбасс, за Крым, еще что-то - "нормандские форматы", в том числе и в Беларуси. Я, конечно, с удовольствием принимал их, потому что знал, что это хоть маленькие шажки, но в направлении нормализации там ситуации. Ведь там старики и дети гибли и вроде бы гибнут сегодня", - добавил глава государства.

"Почему не прекратили этот конфликт до сих пор (пять лет прошло)? Потому что это кому-то надо!" - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что когда начался конфликт в Украине, то внутри Беларуси его многие упрекали: зачем влезать в чужой конфликт. "Во-первых, это родные люди столкнулись там лоб в лоб. Во-вторых, это рядом с нами. И что мы получили (чего я опасался) - огромный приток мигрантов в первый год: 150 тыс. хлынуло к нам. Европейцы 2 тыс. мигрантов не могут поделить в море. Демократическая Европа! В море болтаются люди - дети, старики, бегущие от проблем, которые создали у них на родине. Мы (Европа. - Прим. БЕЛТА) их не принимаем, пусть погибают в море, это не наши, - заметил Александр Лукашенко. - А к нам 150 тыс. хлынуло не чужих нам людей. И буквально через несколько дней я подписал указ о предоставлении им равных возможностей в Беларуси - по жилью, образованию, детские сады, школы, вузы… И предоставили место работы. Нам страшно было перемолоть эти 150 тыс. для нашей Беларуси с нашими проблемами. Вы думаете, нам кто-нибудь помог? Нет. Но мы в общем-то и не просили этой помощи".

Но самое страшное, продолжил Президент, что потом Беларусь была вынуждена "закрыть границу". "Со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу (речь о белорусско-украинской границе. - Прим. БЕЛТА). Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Потому что хлынул поток оружия. А там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно у националистически настроенных, - жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды. И получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований", - рассказал Александр Лукашенко.

"Кто это породил? Ответ на поверхности", - резюмировал глава государства.

О деградации основ международной безопасности

Александр Лукашенко подчеркнул, что противодействие терроризму - это исключительно важное, но не единственное звено в цепи всеобщих усилий по обеспечению международной безопасности. Набирает силу деградация системных основ этой безопасности, которые создавались с середины прошлого века.

"Одной из причин и результатом этого процесса стало разрушение доверия между странами. Последний печальный пример - прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Очередное мероприятие, и кто его породил - знаете. И вы, наверное, понимаете, что спустя несколько лет (эта борьба уже началась) мы начнем бороться против этого страшного зла - тратить деньги, проводить конференции. И те, кто сегодня повинны в нарушении этих договоров, они, возможно, будут инициаторами проведения этих конференций. Так не лучше ли сейчас остановиться?!" - поставил вопрос глава государства.

Лукашенко видит большую опасность в прекращении действия ДРСМД Глава государства отметил, что последствия этого шага могут быть даже опаснее терроризма. "Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия", - сказал он.

По его словам, реальная возможность появления этих вооружений в тихой и спокойной Европе - прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений. "Она уже началась, притом идет очень быстро. В ведущих странах настолько форсируют этот процесс, что во время испытаний нового оружия просто десятками и сотнями гибнут люди", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко в целом видит большую опасность в прекращении действия ДРСМД и полагает, что последствия этого шага могут быть даже опаснее терроризма. "Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия", - сказал он.

Он обратил внимание, что для восстановления доверия Беларусь последовательно и настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога - как на региональном, так и на глобальном уровне. "Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своим странам и народам. Необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и международных организаций. Одной из них, по моему мнению, должно стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в Европейском регионе", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: "Мы не выходили из него, и не намерены производить или размещать такие ракеты, если не будет угрозы нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет. Заявляю это как глава государства расположенного в самом сердце европейского континента, где в генах каждого жителя живет память о самых страшных в истории человечества войнах. Они все прокатились через нашу землю".

"Убежден, что декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий. Но ведь и Договор о нераспространении ядерного оружия, и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными", - сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил убеждение, что совместные действия по сохранению достижений ДРСМД на европейском континенте стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия.

Глава государства считает поверхностным мнение, что если у какой-то страны больше денег, то она выиграет в гонке вооружений. "Сегодня технологии так развиты, что не обязательно в этой гонке вооружений быть первым. Сегодня даже страна со средним достатком может произвести такое оружие, что этим богатым, которые хотят быть лидерами в этой гонке, мало не покажется".

О принципиальных вопросах между строк

В заключение Президент пояснил, почему он так откровенно и глобально обозначил обсуждаемую проблематику и связанные с этим темы. "Я 25 лет работаю Президентом, видел многих президентов, участвовал, наблюдал за многими процессами. И то, что я сказал, это вывод из огромного политического опыта, который я накопил. И я считал необходимым по этой теме откровенно и честно с вами поделиться. Я как человек и как глава государства призываю вас задуматься над принципиальными вопросами, которые прозвучали в моем выступлении между строк", - сказал он.

Александр Лукашенко пожелал участникам конференции успешной и плодотворной работы на благо народов стран и во имя мира на Земле. "И знайте, что если от вас будут поступать любые предложения во имя сохранения мира и вы увидите хоть небольшую роль в этом Беларуси, мы всегда готовы выполнить ваши пожелания", - резюмировал белорусский лидер.-0-