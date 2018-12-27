Число принадлежащих Беларуси акций БНБК в 2019-2020 годах составит не менее 25% плюс одна

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий порядок по обеспечению количества принадлежащих Беларуси акций в уставном фонде ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" в размере не менее 25% плюс одна акция будет сохранен в 2019-2020 годах. Соответствующий указ №498 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 27 декабря, сообщили БЕЛТА в
Документ вносит изменения в указы от 8 августа 2016 года №300 "Об организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла" и от 8 декабря 2017 года №437 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь". Он освобождает иностранных граждан, участвующих в реализации инвестиционного проекта, от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на регистрацию и временное проживание. "Это будет способствовать оперативному привлечению квалифицированных специалистов в необходимом количестве", - отметили в пресс-службе.
Также акционерному обществу предоставляются в аренду на 99 лет без проведения аукциона земельные участки, необходимые для обслуживания водозаборных сооружений после завершения их строительства. Данная норма позволит не допустить увеличения расходов государственных эксплуатирующих организаций на обслуживание и содержание этих сооружений.
Кроме того, установлено, что указанные земельные участки в целях предотвращения их запустения могут использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4456 BYN
|2.447 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1495 BYN
|2.152 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.1141 BYN
|3.09 BYN
|2.14 BYN