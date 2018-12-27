Число принадлежащих Беларуси акций БНБК в 2019-2020 годах составит не менее 25% плюс одна

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий порядок по обеспечению количества принадлежащих Беларуси акций в уставном фонде ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" в размере не менее 25% плюс одна акция будет сохранен в 2019-2020 годах. Соответствующий указ №498 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 27 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ вносит изменения в указы от 8 августа 2016 года №300 "Об организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла" и от 8 декабря 2017 года №437 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь". Он освобождает иностранных граждан, участвующих в реализации инвестиционного проекта, от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на регистрацию и временное проживание. "Это будет способствовать оперативному привлечению квалифицированных специалистов в необходимом количестве", - отметили в пресс-службе.

Также акционерному обществу предоставляются в аренду на 99 лет без проведения аукциона земельные участки, необходимые для обслуживания водозаборных сооружений после завершения их строительства. Данная норма позволит не допустить увеличения расходов государственных эксплуатирующих организаций на обслуживание и содержание этих сооружений.

Кроме того, установлено, что указанные земельные участки в целях предотвращения их запустения могут использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур.-0-