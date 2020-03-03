Давальческую переработку нефти в Беларуси решили простимулировать изменением акцизов на бензин и дизтопливо

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №84 "Об акцизах на автомобильное топливо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме.

Указом с 1 марта 2020 года в 4 раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.-0-