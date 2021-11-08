Декретом Президента уточнено, кому и какую безвозмездную иностранную помощь можно получать и направлять

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал декрет №7, которым внесены изменения в декрет №3 от 25 мая 2020 года "Об иностранной безвозмездной помощи". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства. В целом подходы по работе с иностранной безвозмездной помощью не меняются, а корректируются и дополняются отдельные положения. Например, в новой редакции декрета уточняются термины "имущество", "товар", чтобы исключить их неоднозначное толкование. Указано, что имущество и товары, вносимые в качестве вклада в уставный фонд юридического лица его иностранным учредителем, не относятся к иностранной безвозмездной помощи. При этом предусматривается, что к помощи в виде денежных средств относятся и средства, поступившие путем погашения электронных денег. В соответствии с декретом появились дополнительные категории отправителей помощи: организации, не являющиеся юридическими лицами, и граждане Беларуси, находящиеся за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу предоставления помощи. При этом отдельно закреплено определение "иностранный анонимный жертвователь". Декрет сохранил ответственность и уточнил запрещенные законодательством цели использования помощи. Положения урегулированы с учетом иных норм законодательства, принятого в текущем году. Документ вступит в силу через три месяца.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!