"Детально разобрали ситуацию". Лукашенко похвалил белорусских журналистов и политологов

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации исторической политики сделал ряд заявлений относительно ситуации в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пользуясь случаем, традиционно, когда возникает необходимость, несколько слов о последних событиях, которые так или иначе связаны с нашей страной. Я о событиях в Казахстане. Наши журналисты молодцы. Вообще, часто мы их хвалим в последнее время. Но они детально разобрали ситуацию. Я наблюдал по всем каналам. Спасибо нашим политологам, общественным деятелям, лекторам и так далее", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что к тому, что им было сказано до того, нечего добавить, да и не нужно добавлять. "Я вас всех предупреждал в деталях о том, что будет. Вот оно и происходит. Но это еще даже не середина. Что нас ждет, мы во многом не знаем, но должны быть готовы ко всему. Вот такая парадоксальная ситуация: должны быть готовы ко всему, к чему - сами порой не понимаем, не знаем".

"Поэтому надо, как в народе говорят, держать нос по ветру и чувствовать ситуацию. И 2020-й год, август 2020-го, нас многому научил: не бить по хвостам и предугадывать то, что может случиться", - добавил белорусский лидер.-0-