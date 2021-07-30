Дисциплина, собранность, работа в правовом поле - Лукашенко ориентировал чиновников на эффективную работу

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки перечислил основные позиции комплекса мер по обеспечению безопасности в нынешних условиях, передает корреспондент БЕЛТА.
В числе основных мер глава государства назвал усиление дисциплины на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности. "Основные подходы заложены в директиве №1, а также в декрете №5. Возможно, настало время их актуализировать", - сказал Александр Лукашенко.
Мобилизация и собранность также крайне важны для обеспечения безопасности и порядка, констатировал Президент. "Нам надо иметь отработанные механизмы реагирования на новые, неизвестные вызовы. Действовать эффективно, без тормозящих бюрократических процедур, взаимных препонов, ожиданий инструкций, циркуляров и прочих разъяснений", - убежден белорусский лидер.
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