Добрые пожелания и слова о заинтересованности в углублении сотрудничества поступают в адрес Президента и народа Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожелания добра, мира и благополучия, слова о заинтересованности в углублении двустороннего сотрудничества и упрочении связей содержатся в поступающих в эти дни посланиях в адрес Президента и народа Беларуси. Их адресуют зарубежные лидеры, государственные и религиозные деятели, руководители интеграционных структур, представителей белорусских диаспор, известных в различных сферах людей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Содержательные и теплые послания направили Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Армении Армен Саркисян и Премьер-министр этой страны Никол Пашинян, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президента Кыргызстана Садыр Жапаров, Президента Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Владимир Путин дал высокую оценку усилиям белорусского лидера по укреплению союзнических отношений между странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. "Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России, - заверил он. - Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-белорусские связи на различных направлениях".

Си Цзиньпин констатировал, что в последние годы китайско-белорусские отношения поддерживают здоровое и стабильное развитие на высоком уровне. Политическое взаимодоверие между двумя странами непрерывно укрепляется, двустороннее сотрудничество в совместном строительстве "Одного пояса, одного пути" продолжает углубляться, а взаимодействие в международных делах становится все более тесным. "Концепция дружбы между Китаем и Беларусью, передающейся из поколения в поколение, глубоко укоренилась в сердцах народов. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений, дорожу дружбой с Вами и готов прилагать с Вами совместные усилия для продвижения непрерывного углубления китайско-белорусских отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Си Цзиньпин.

"Убежден, что совместными усилиями наши межгосударственные отношения будут и впредь динамично расширяться и углубляться в духе стратегического партнерства и многопланового взаимодействия в интересах наших братских народов", - говорится в послании от Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Высокую оценку вклада главы белорусского государства в дело всестороннего углубления отношений дружбы и сотрудничества между странами в формате стратегического партнерства дал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Готовы совместными усилиями и впредь поступательно развивать наше взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям", - подчеркнул он.

"Убежден, наша совместная плодотворная работа будет и впредь способствовать всестороннему развитию казахстанско-белорусского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках евразийской экономической интеграции", - отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил всемерную поддержку со стороны главы белорусского государства процесса укрепления многогранного сотрудничества Узбекистана и Беларуси. "Высоко ценю нашу с Вами дружбу, основанную на доверии и взаимопонимании. Уверен, что обоюдное стремление вывести узбекско-белорусское партнерство на еще более высокий уровень отвечает долгосрочным интересам наших братских народов", - подчеркнул он.

Послание поступило и от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Особую признательность он выразил за доброе внимание к деятельности Белорусской православной церкви, а также за поддержку ее просветительских и социальных инициатив. "Надеюсь, что это соработничество будет и впредь приносить благие плоды", - отметил Патриарх.-0-