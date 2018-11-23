"Должен быть результат!" - какие задачи Лукашенко ставит перед строительной отраслью

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует строительство, которое относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет состояние экономики, на достижение положительной динамики. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая мероприятие, Президент отметил, что нынешнее совещание с вертикалью власти можно назвать традиционным и подобные мероприятия будут и впредь проводиться регулярно, примерно один раз в полгода. "Это своеобразные "пленумы ЦК", - сравнил глава государства. - От этой формы массового и коллективного мозгового штурма тех или иных вопросов органами власти уходить не надо. Нужно перенимать все, что было лучшее в нашей истории".

"Сегодня очень важно, чтобы мы на этом этапе, собирая такие совещания, видели от них пользу. Это совещание нацелено прежде всего на то, чтобы получить результат. Это больше всего меня беспокоило в плане его подготовки", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент сориентировал участников совещания именно на обсуждение и решение проблемных вопросов в строительном комплексе спустя пять лет, как в этой сфере была принята новая нормативно-правовая база. "Мы тогда изучили опыт работы Беларуси, жалобы и предложения граждан Беларуси, выявили все недостатки, которые у нас случались или процветали в отдельных местах в строительном комплексе, и попытались создать единую и окончательную нормативно-правовую базу, - напомнил глава государства. - Чтобы раз и навсегда искоренить бюрократию в этом плане. Чтобы и гражданин, и юридическое лицо, и застройщик, и подрядчик, и прочие проектанты могли увидеть свои права и обязанности и действовать в этом направлении".

"Прошло пять лет. Какова ситуация и обстановка? - поинтересовался белорусский лидер. - Сейчас, через пять лет, мы уже видим наши недоработки".

Александр Лукашенко отметил, что порой к нему приходили с предложениями ликвидировать то или иное министерство, в том числе Министерство строительства и архитектуры. Однако он обратил внимание, что вопросы строительства и коммунальных услуг по частоте жалоб со стороны граждан находятся в числе лидеров. "В этой ситуации я не могу пойти на такую непонятную реформу и ликвидировать те группы специалистов, те министерства, которые должны решать эти проблемы и реагировать на недостатки, которые указывают нам люди", - подчеркнул глава государства.

О целях семинара-совещания и недопустимости коррупции

Говоря о работе семинара-совещания, он еще раз подчеркнул, что оно проводится не для галочки, а для конкретного результата. Для этого необходимо ответить на ряд вопиющих вопросов. В числе наиболее важных вопросов он назвал цену, качество и сроки строительства.

Александр Лукашенко считает, что вопрос качества строительства не столько в так называемой кадровой проблеме, а часто именно в неумении руководителей управлять своими организациями. "Работа руководителя отвратительная. Я уже не говорю об эффективности того или иного предприятия", - дал оценку Президент.

Глава государства потребовал объяснить, почему снова появляются дома, строительство которых не завершается в срок. Он упрекнул чиновников, что они даже к нынешнему совещанию не приняли действенных мер для завершения строительства таких объектов.

Лукашенко установил дедлайн до середины 2019 года для завершения строительства сверхнормативных домов Александр Лукашенко потребовал от всех губернаторов и председателя Минского горисполкома каждый такой дом взять под личный контроль и завершить строительство.

Президент подчеркнул, что в первую очередь надо решать земные вопросы, которые волнуют людей. Он также рассказал об одном из вопиющих фактов, о котором ему недавно доложили. Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным.

По словам Александра Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме. А недавно главе государства доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной $650, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене. "54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - заявил Президент.

"Порядок нужно навести везде. Мы умеем и знаем, как работать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул недопустимость смягчения ответственности за коррупционные преступления. "Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите", - предупредил он.

Президент отметил, что увидел лазейку, когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", - сказал белорусский лидер. Глава государства подчеркнул, что на сей счет уже даны прямые указания: "За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет - еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше".

О недоработках в отрасли

Александр Лукашенко подчеркнул, что сфера строительства является своего рода индикатором, отражающим динамику развития страны. И пять лет назад уже обсуждались соответствующие вопросы, были разработаны принципиально новые правила работы в отрасли. "Что получили в итоге - вот главный вопрос", - сказал Президент.

Однако за последние годы, несмотря на ряд принятых решений, в этой отрасли не удалось переломить негативную динамику. "За минувшую пятилетку снижены качественные показатели по всей отрасли. Уменьшился ее вклад в ВВП, допущено падение объемов подрядных работ, возведения жилья, обостряются проблемы неплатежей, ухудшается финансовое положение строительных организаций", - констатировал Александр Лукашенко.

Даже рост основных показателей в строительстве в нынешнем году глава государства не считает оживлением. "Почивать на лаврах рано. Да, есть объективные причины происходивших негативных явлений. В результате кризиса 2014-2015 годов была потеряна значительная часть заработанных средств. Объем бюджетных инвестиций значительно снизился. Но только ли в этом источник проблем? - поставил вопрос белорусский лидер. - Вы что, будете сидеть и ждать, пока вам деньги дадут из бюджета? Так бюджету есть куда тратить деньги".

Он заявил о необходимости внимательно разобраться по каждому вопросу в отдельности и принять решение.

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