Дополнительные меры безопасности будут реализованы в Беларуси во время II Европейских игр

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры безопасности будут реализованы в период проведения в Беларуси II Европейских игр 2019 года. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ подготовлен с учетом отечественного и зарубежного опыта организации и проведения крупных международных спортивных соревнований. Его нормы направлены на обеспечение безопасности на спортивных аренах, в гостиницах и иных объектах инфраструктуры Европейских игр, на дорогах Минска.

Реализация указа поспособствует безопасному проведению в Беларуси II Европейских игр, а его принятие свидетельствует об особом внимании, которое уделяется вопросам комфортного и безопасного пребывания в стране участников и болельщиков предстоящего международного спортивного форума.-0-