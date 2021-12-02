"Дуда не набрал 50% голосов, ему накрутили". Лукашенко о сфальсифицированных выборах в Польше

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедшие в прошлом году президентские выборы в Польше были сфальсифицированы, и Президент Анджей Дуда в действительности не набрал половины голосов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

"Вы же знаете, как победил Дуда? Он не набрал 50% голосов, ему накрутили", - сказал белорусский лидер. Отвечая на вопрос, сфальсифицированы ли были выборы, Александр Лукашенко сказал: "Абсолютно".

Глава государства констатировал, что в Польше сейчас мощная оппозиция. "Сейчас Дональд Туск туда попал, в "Гражданскую платформу". Это ПиС - "Право и Справедливость". У власти этот из ума выживший Качиньский и Моравецкий, Дуда - троица эта. Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов - меньше процента - официально ему дали, чтобы его признать победителем", - сказал он.

По словам Президента Беларуси, когда оппозиция вышла на улицы, "американцы топнули: стоп, пусть побудут, следующие вы". "Польша находится под внешним управлением еще похлеще, чем Украина, только они не "пылят", они делают это тихо, спокойно. Поэтому там большая часть общества не хотят драки с Беларусью. Они от нас ничего плохого не видели. Они образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит и кто в этом виноват", - отметил белорусский лидер.

"С приходом Туска, а это сильный политик, они там грохнутся, - уверен глава государства. - Там есть с кем разговаривать, там будет с кем разговаривать, поляки непростой народ - они заставят любого политика делать то, что им выгодно".-0-