"Думайте, как помогать!" Лукашенко требует дать зеленый свет отечественным производителям

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в условиях санкционного противостояния требует оказывать максимальное содействие отечественным производителям. Об этом он заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спокойной жизни за то, что мы боремся за свою землю и за право быть хозяевами на ней, нам никто не обещал. Поэтому сейчас как никогда нам нужно мобилизовать все ресурсы - производственные, технологические, финансовые, интеллектуальные для того, чтобы и народ, и недруги видели, что мы - состоявшееся государство", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Для этого правительству, Национальному банку, местным властям и парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке и развитию внутреннего потенциала, расширению производства востребованных товаров и услуг.

"Речь идет даже не о помощи деньгами или особыми льготами. Зачастую следует просто убрать застарелые барьеры, преграды, какие-то ненужные согласования и прочую возню, - заявил Александр Лукашенко. - Если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, где до этого хозяйничали иностранные конкуренты, надо дать зеленый свет таким инициативам и на всех уровнях власти оказывать им максимальное содействие. Думайте, как помогать таким инициативам!"

Александр Лукашенко заявил, что Администрации Президента и руководителям парламента надо подготовить предложения, чтобы перенести в это время центр тяжести принятия решений на губернаторов. "Чтобы они не бегали по правительственным кабинетам и не обращались к Президенту за какими-то лишними согласованиями. Я хотел бы, чтобы вы это услышали и реализовали, - сказал глава государства. - Хочу, чтобы меня услышали все - от председателя сельисполкома до премьер-министра, правоохранительных и контролирующих органов. Если нужны дополнительные полномочия, в частности губернаторам, для быстрых решений на местах - вносите предложения немедленно. В принципе, это ваше дело. Контроль будет за конечными результатами. Есть результат - есть работа. Нет - до свидания".

"Идет война. И сейчас не до бумажек, не до каких-то галочек, этой палочно-галочной системы", - подчеркнул белорусский лидер.-0-