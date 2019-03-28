Единовременная материальная помощь будет выплачена к 75-летию освобождения Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветераны Великой Отечественной войны и отдельные категории граждан, пострадавших от последствий войны, получат материальную помощь в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это предусмотрено указом №118 "Об оказании единовременной материальной помощи", который 28 марта подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Материальная помощь в размере Br2 тыс. будет оказана Героям Советского Союза, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, Героям Социалистического Труда, удостоенным этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной войны.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах, получат по Br1,5 тыс.

Выплаты в размере Br800 будут произведены лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Такая же сумма будет выплачена лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады города с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года, лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и тем, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Материальная помощь в размере Br650 будет оказана членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в новый брак, детям (в том числе усыновленным, удочеренным) и другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством). Эта же сумма будет выплачена бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны (в случае если для этой категории установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством). Также по Br650 получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Выплаты единовременной материальной помощи будут произведены в период с 1 июня до 1 июля 2019 года.-0-